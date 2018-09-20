Минтруд сообщил об одобрении переноса выходных дней в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных и праздничных дней в 2019 году. Минтруд 20 сентября сообщил, что подготовлен проект постановления Правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в будущем году.

Новогодние каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. В мае получилось девять праздничных дней отдыха.

На сайте Минтруда напоминается, какие праздничные дни в нашей стране являются нерабочими.

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

На основании того, что в 2019 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В будущем году планируются следующие дни отдыха:

с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

23 и 24 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 2 по 4 ноября.

Выходные известны. Можно строить планы на отдых?