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Минтруд сообщил об одобрении переноса выходных дней в 2019 году
20 сентября 2018, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных и праздничных дней в 2019 году. Минтруд 20 сентября сообщил, что подготовлен проект постановления Правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в будущем году.
Новогодние каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. В мае получилось девять праздничных дней отдыха.
На сайте Минтруда напоминается, какие праздничные дни в нашей стране являются нерабочими.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
На основании того, что в 2019 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
В будущем году планируются следующие дни отдыха:
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
23 и 24 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
с 2 по 4 ноября.
Выходные известны. Можно строить планы на отдых?
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