Центральные улицы перекрыты, в город высадился арт-десант. Их встречали флагами. Они гордо развевались на ветру. А люди ликовали. Перекрытая еще с утра центральная площадь была заполнена людьми. Со сцены их приветствовали Бьянка и Буйнов.

Это был глоток мира в охваченной войной республике. От нее уже все устали за четыре года.









Этот праздник как протест, всем смертям назло. Сколько их уже было за эти четыре года. Еще не утихла горечь эмоции от последних событий. Украина ждет, когда Донбасс сломается и приползет на коленях. А он не сломлен. Он не разучился улыбаться, несмотря ни на что.









С утра центральные улицы Донецка были перекрыты. Площадь Ленина готовилась к празднику.









На дорогах возникли небольшие заторы. Водители об этом знали заранее. Еще накануне всем абонентам донецкой мобильной связи были разосланы смс-приглашения на праздник. Поэтому водители заранее просчитали пути объезда. Особых пробок, как это бывает в крупных городах в подобных случаях, не было.









С полудня на площадь потянулась молодежь. Все хотели посмотреть на Бьянку.









К четырем часам дня площадь уже заполнилась людьми. Раздались первые аккорды и площадь подхватила узнаваемые песни.









Потом Бьянку сменил Буйнов. И люди танцевали так же охотно и задорно. Они соскучились по веселью.









Праздник длился весь день. Закончился он с наступлением темноты с ее теперяшней прохладой.









И Донецк словно кутался в одеяло хорошего настроения.









Его ощущение хорошо было видно на счастливых лицах, которые не разучились улыбаться даже за четыре года войны.















































