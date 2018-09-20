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Врач-сексолог: Нужно ходить к врачу и консультироваться

20 сентября 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-сексолог: Нужно ходить к врачу и консультироваться
pixabay.com

Как стало известно ранее, американский врач  сделал вывод, психотерапевта и сексопатолога Сари Купера сексуальное воздержание приносит наибольший вред женскому полу. 

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев согласен с американским коллегой. Об этом сообщает НСН.

«Эти негативные последствия исследуются уже давно. Если говорить о главном последствии, то оно, все-таки психическое, а не соматическое (телесное). Дело в том, что половой акт и вообще интимная близость, это такое действие, в котором люди раскрывают свои какие-то закрытые стороны. Люди выглядят в интимной близости далеко не так, как в повседневной жизни», — рассказал эксперт.

Также сексолог сказал, что для полноценной половой жизни нужно ходить к врачу на консультации.

Как пишет Ридус, единственный признак, позволяющий заметить людей, у которых в семье уже много лет нет интима и что-то такое подобное, — это крайняя озабоченность личной жизнью других. 

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