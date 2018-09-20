Учительница музыки одной из школ Пушкинского района Санкт-Петербурге назвала учеников шестого класса "тупыми" и "убогими". История попала в соцсети. На видео запечатлено, как учительница говорит об отсутствии дисциплины в "бедняцких школах", называет учеников "убогими", "бедными во всех отношениях" и "тупыми", так как они не понимают целей посещения школы "своим узким умишком".

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку видео, попавшего в соцсети. Запись слов педагога сделал один из школьников, подросток показал видео родителям и выложил его в интернет.

В аппарате детского омбудсмена сообщили, что учительница, которая назвала детей "тупыми" и "убогими", извинилась, а свои слова объяснила тем, что имела в виду духовную бедность, - сообщает РИА Новости.