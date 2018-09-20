Минфин объяснил повышение расходов на мотивацию госслужащих

У чиновников в России очень низкие зарплаты. Правительство закладывает в проект федерального бюджета на 2019–2021 годы расходы на повышение зарплат госслужащим. Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов пояснил, почему власти планируют увеличить бюджетные ассигнования на материальную мотивацию госслужащих в территориальных органах министерств и федеральных служб.

По словам главы Минфина, ситуация с зарплатами региональных чиновников "плачевная". Антон Силуанов отметил, что наряду с повышением денежного содержания госслужащих правительство намерено проводить "оптимизацию бизнес-процессов" и сокращать число чиновников, - сообщает РБК.

По его словам, начиная с 2020 года такое материальное стимулирование предусмотрено и на федеральном уровне.

Как подчеркнул Силуанов, стимулы для чиновников, которые предусматривает правительство, ​должны сопровождаться структурными изменениями. Возможны сокращения количества государственных гражданских служащих.