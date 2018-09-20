Гигантская паутина окутала часть острова Айтолико в Греции
20 сентября 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Гигантская паутина окутала часть острова Айтолико в Греции. Протяженность паутины - целых триста метров. Видео, как пауки увили на побережье моря траву, кустарники, деревья, набирает просмотры на канале youtubе.
Биологи объясняют это явление благоприятными условиями для спаривания пауков и "демографии". О гигантской паутине сообщает Газета.ру со ссылкой на греческие СМИ.
Эксперты объяснили, что вероятно, эти плодовитые пауки относятся к роду Tetragnatha, для которых характерны длинные ноги и вытянутые туловища. Они обитают в разных странах мира Европы, в США. Как правило, они селятся вблизи воды. Некоторые виды могут даже перемещаться по водоемам.
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