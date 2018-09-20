Глава Минздрава Скворцова назвала важное преимущество женщин перед мужчинами

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняла участие в Евразийском женском форума в Санкт-Петербурге и назвала важное качество женщин, которое дает слабому полу преимущество перед мужчинами. Путин: все выиграют, если "женских историй успеха будет как можно больше"

Глава Минздрава рассказала, что женщины "последовательны — вот это есть такое некоторое отличие от мужчин".

Министр еще рассказала, что есть мужчины, которые напоминают женщин по своему поведению, а есть женщины, которые похожи по поведению на представителей сильного пола.

Скворцова подчеркнула, что женщинам приходится выполнять роль не только профессионала, но и мамы, жены, - сообщает "МК".

Но сказать, сложно ли женщине в политике, Вероника Скворцова не смогла, объяснив, что она сама мужчиной никогда не была.