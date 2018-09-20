Подозреваемый в убийстве второй девушки в Петрозаводске мог уехать на такси

Подозреваемый в убийстве девушки в Петрозаводске мог уехать с места преступления на такси. Тело второй девушки убитой в столице Карелии в течение одних суток, нашел мужчина - велосипедист. Две девушки найдены убитыми в центре Петрозаводска

На тело мертвой молодой женщины, лежавшей в луже крови, житель Петрозаводска наткнулся около Советского моста, соединяющего улицу Правды и площадь Кирова. Очевидец заметил мужчину, убегающего в сторону Национального театра. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Погибла девушка, на вид которой было примерно 30 лет. При себе у нее были документы. Вероятно, это поможет полиции установить личность погибшей. В сети появилось видео бегущего и уезжающего на такси мужчины.

Убийство девушки совершено сегодня днем. А вчера вечером, около 21 часа, около общежития медицинского колледжа обнаружено тело студентки со следами насильственной смерти.

Следователи в Петрозаводске возбудили два уголовных дела по факту убийств девушек.