Подозреваемый в убийстве второй девушки в Петрозаводске мог уехать на такси
20 сентября 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемый в убийстве девушки в Петрозаводске мог уехать с места преступления на такси. Тело второй девушки убитой в столице Карелии в течение одних суток, нашел мужчина - велосипедист.
На тело мертвой молодой женщины, лежавшей в луже крови, житель Петрозаводска наткнулся около Советского моста, соединяющего улицу Правды и площадь Кирова. Очевидец заметил мужчину, убегающего в сторону Национального театра. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи.
Погибла девушка, на вид которой было примерно 30 лет. При себе у нее были документы. Вероятно, это поможет полиции установить личность погибшей. В сети появилось видео бегущего и уезжающего на такси мужчины.
Убийство девушки совершено сегодня днем. А вчера вечером, около 21 часа, около общежития медицинского колледжа обнаружено тело студентки со следами насильственной смерти.
Следователи в Петрозаводске возбудили два уголовных дела по факту убийств девушек.
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