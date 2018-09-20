Ребенок выпал из окна в Солнечногорске и выжил

Как сообщили в областном ГСУ СКР, девочка пяти лет выпала из окна 4 этажа в подмосковном Солнечногорске, пока мама ходила в магазин.

Ребенок остался жив, однако получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП.