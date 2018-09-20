Ребенок выпал из окна в Солнечногорске и выжил
20 сентября 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщили в областном ГСУ СКР, девочка пяти лет выпала из окна 4 этажа в подмосковном Солнечногорске, пока мама ходила в магазин.
Ребенок остался жив, однако получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП.
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