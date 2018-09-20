Водитель скорой заплатит штраф 300 тысяч рублей за заезд на газон

В Москве с водителя скорой помощи удержали штраф в размере 300 тысяч рублей, потому что он заехал на газон. Это было необходимо для того, чтобы санитарам пришлось меньше нести лежащее тело.

Скорая помощь приехала на вызов для того, чтобы освидетельствовать и забрать труп, который находился на газоне. Водитель подъехал поближе, но прохожие сфотографировали служебный микроавтобус, который тем временем находился на траве, после чего отправили снимки в ГИБДД. Об этом сообщает NEWS.ru.

Также, как пишет сайт Подмосковье сегодня, труп неизвестного мужчины средних лет нашли прямо у дороги в подмосковном Клину.

Информация о признаках насильственной смерти на теле отсутствует. В настоящее время идет тщательная проверка.