Две девушки найдены убитыми в центре Петрозаводска

В Петрозаводске второй день подряд находят тела убитых девушек. Об убийстве девушек пишут в социальных сетях местные жители. В четверг, 20 сентября, в Петрозаводске обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Местные СМИ пишут, что нашедший около половины второго дня тело девушки мужчина-велосипедист видел, как с места происшествия убегал человек.

На вид погибшей петрозаводчанке, тело которой обнаружено в луже крови под мостом через реку Лососинку, примерно 30 лет.

По данному факту следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В среду, 19 сентября, тело 20-летней девушки - студентки медицинского колледжа - вечером было обнаружено у общежития на пересечении улиц Московской и Советской с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Неизвестный напал на студентку с ножом, нанес удар и скрылся. Девушка скончалась до приезда "скорой".