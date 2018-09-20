Генерал объяснил, почему у сбившей Ил-20 ПВО Сирии не было системы "свой-чужой"
20 сентября 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно объяснению официального представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова, сирийская ПВО, сбившая самолет ВКС России Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам.
Российский генерал назвал "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" предположения, что причины гибели Ил-20 в Сирии якобы связаны с несрабатыванием системы "свой-чужой".
Игорь Конашенков уточнил, что у каждого государства система "свой-чужой" является строго индивидуальной. По его словам, эта никогда не устанавливается даже на экспортируемые в рамках ВТС образцы российской военной техники. Он подчеркнул, что это относится и к российским системам ПВО, поставленным в Сирию.
Напомним, самолет Ил-20 был сбит в Сирии, погибли 14 российских военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать происшествие с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими истребителями Су-24 ВСК России.
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