Согласно объяснению официального представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова, сирийская ПВО, сбившая самолет ВКС России Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Опубликован список имен погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

Российский генерал назвал "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" предположения, что причины гибели Ил-20 в Сирии якобы связаны с несрабатыванием системы "свой-чужой".

Игорь Конашенков уточнил, что у каждого государства система "свой-чужой" является строго индивидуальной. По его словам, эта никогда не устанавливается даже на экспортируемые в рамках ВТС образцы российской военной техники. Он подчеркнул, что это относится и к российским системам ПВО, поставленным в Сирию.

Напомним, самолет Ил-20 был сбит в Сирии, погибли 14 российских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать происшествие с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими истребителями Су-24 ВСК России.