Железнодорожники предотвращали несанкционные переходы

Рейд по выявлению несанкционированных мест перехода через железнодорожные пути состоялся в Волгограде

В Волгограде около железнодорожного моста через Волго-Донской судоходный канал, который находится на перегоне Сарепта – Шпалопропитка, состоялся профилактический рейд по предотвращению несанкционированного перехода гражданами железнодорожных путей. В нем приняли участие специалисты Приволжской магистрали и сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Волгоградцам напомнили о правилах безопасного поведения, раздали тематические памятки.

Железнодорожный мосту через Волго-Донской судоходный канал расположен в густонаселенном районе города. Ежесуточно по нему курсируют более 50 грузовых и пригородных электропоездов. Мост предназначен только для проезда железнодорожных составов. Специалисты магистрали обратили внимание, что рядом находится автомобильно-пешеходный мост, кроме того для передвижения можно воспользоваться городским авто- и электротранспортом.

Аналогичные рейды в рамках месячника «Безопасная железная дорога» уже прошли на таких станциях как Котельниково, Петров Вал, имени Максима Горького, Волгоград-1, Волжский, Арчеда и Сарепта.