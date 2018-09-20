Путин: все выиграют, если "женских историй успеха будет как можно больше"
20 сентября 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин выступил на Втором Евразийском женском форуме, работающем 19–21 сентября в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил, что в "истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций".
"Среди женщин немало талантливых учёных, предпринимателей, политических и общественных деятелей", - сказал Путин и заметил, что на женском форуме в Петербурге присутствует много выдающихся спортсменов.
Российский президент заявил, что сейчас "женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют всё более значимую роль в укреплении мира и безопасности".
"Они активно участвуют в работе ООН, возглавляют ведущие международные организации, органы исполнительной и законодательной власти в своих странах", - отметил Путин и подчеркнул: " Мир, государства только выиграют, если таких женских историй успеха будет как можно больше".
Как отметил Путин, важно "в общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие ещё существующие, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела". При этом, отметил президент, важно сохранить и традиционные ценности: ценности семьи и материнства.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес