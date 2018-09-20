В Приангарье нашли угнанный в Германии BMW

В Приангарье обнаружили шесть машин, которые находятся в федеральном розыске, с измененными идентификационными номерами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, автомобили нашли сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД при взаимодействии с иностранными коллегами. Об этом пишет Телеинформ.

Полицейским удалось установить исходные данные агрегатов и определить прежних владельцев авто.

Также, как сообщает ОТР, в Иркутской области прошла акция против ДТП. На нее пришли более ста человек, также присутствовали и дети. Выступили представители местной администрации и полицейские.