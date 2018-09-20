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Причина трагедии одна: ФГУП «Инжтехцентр Минобороны России» не заплатило ООО «Б-АВТО-Б» за организацию автоперевозок 1,2 миллиарда рублей по госконтракту №65 от 30.12.2010, а ООО «Б-АВТО-Б», соответственно, не расплатилось с привлеченными ею перевозчиками. Само «Б-АВТО-Б» по этой же причине объявлено судом банкротом.

За разъяснениями сложившейся ситуации Агентство журналистских расследований обратилось к руководителю юридической фирмы «М-Групп» Андрею Мозжегорову, представляющему в суде интересы наиболее активной части перевозчиков, продолжающих добиваться выплаты причитающихся им денег.

АЖР: — Андрей Александрович, объясните, почему госконтракт №65 заключен с Инжтехцентром, а деньги за его исполнение требует ООО «Б-АВТО-Б» и десятки перевозчиков по всей стране?

А. М.: — Для объяснения этого необходимо знать предысторию появления Инжтехцентра в качестве исполнителя госконтрактов для нужд Минобороны России. Этот Инжтехцентр появился в Санкт-Петербурге и был в подчинении Министерства налогов, возглавлявшемся Сердюковым, когда тот был еще министром налогов. Возглавив оборону страны, Сердюков туда же перевел и этот Инжтехцентр, который стал получать все госконтракты на военные перевозки, не имея для этого никакой материально-технической базы.

До сердюковского времени такие перевозки для нужд Министерства обороны выполняла войсковая часть №83466. Решение о передаче таких услуг на контрактной основе, говорят, принимал лично Сердюков. По его же личному указанию были ликвидированы и все 24 филиала войсковой части №83466, осуществлявших военные перевозки для нужд Министерства обороны. Вот так и появился сердюковский аутсорсинг!

АЖР: — Как вы оказались в этом деле и что можете сказать о причинах того, почему за пять лет судов иск против Инжтехцентра так и не разрешен?

А. М.: — К участию в деле меня привлек один из таких перевозчиков, имевший неосторожность связаться с сердюковским аутсорсингом. А причина затянувшихся судебных тяжб только одна: неспособность нашей судебной системы отличить интересы государства от корыстных интересов вороватых чиновников, в данном случае — чиновников Министерства обороны, по которым уже давно плачет тюрьма!

АЖР: — И по кому же плачет тюрьма в данном деле?

А. М.: — Ирония судьбы заключается в том, что человек, который решил не платить ООО «Б-АВТО-Б» и его перевозчикам, уже в тюрьме, но его преступные интересы продолжает защищать судебная система до сих пор. Речь идет об Андрее Н., с приходом которого в Инжтехцентр последний перестал платить ООО «Б-АВТО-Б» за оказанные услуги Министерству обороны. Этот человек решил, что за право работать с Министерством обороны все должны платить лично ему. По крайней мере, в тюрьме он оказался именно по этой причине, когда 27 февраля этого года был схвачен сотрудниками ФСБ за взятку 15 млн руб., переданную от руководства одной строительной компании.

АЖР: — Но ведь корыстные интересы чиновника не могут служить основанием к отказу в иске. Наверняка у судов имеются какие-то юридические основания к этому?

А. М.: — Так называемые основания, по которым суды в арбитражном деле А41-38594/2013 отказывают ООО «Б-АВТО-Б» и перевозчикам в погашении долга, заслуживают пристального внимания как минимум со стороны Высшей квалификационной коллегии судей РФ. При этом нужно сказать, что защищают интересы вороватых чиновников только Арбитражный суд Московской области и Арбитражный суд Московского округа, в то время как апелляционная инстанция — Десятый арбитражный апелляционный суд — до сих пор стояла на стороне закона и интересов перевозчиков. В последний раз судьи этого суда Э. С. Миришов, С. В. Мальцев и Н. С. Юдина взыскали с Инжтехцентра Минобороны все 1,2 млрд рублей долга. Но это решение судьи Арбитражного суда Московского округа Н. Ю. Дунаева, Н. Н. Кольцова и В. В. Кобылянский отменили, отправив дело на очередной круг рассмотрения.

АЖР: — И по каким же основаниям отменили решение апелляционного суда?

А. М.: — Кассационный суд указал, что нужно установить предмет спора, определить объем фактически оказанных услуг и проверить, осуществляло ли перевозки само ООО «Б-АВТО-Б» или это делали третьи лица.

АЖР: — И что, за пять лет судов с этим так и не разобрались?

А. М.: — Вот в том-то и дело, что с этим давным-давно уже разобрались. Что само «Б-АВТО-Б» вместе с Инжтехцентром организовало перевозки для Минобороны, а непосредственными перевозками занимались привлеченные «Б-АВТО-Б» перевозчики на местах, участвующие в деле А41-38594/2013 в качестве третьих лиц. Что объем фактически оказанных транспортных услуг и сумму долга подтверждает как акт сверки, так и акты оказанных услуг, подписанные Инжтехцентром и «Б-АВТО-Б». Кроме того, факт оказанных услуг подтверждает официальная информация с портала госзакупок о том, что госконтракт №65 перед Министерством обороны полностью исполнен, а оказанные услуги полностью оплачены Инжтехцентру (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?printFormId=63244133).

АЖР: — Так что получается, что кассационный суд направляет дело на новое рассмотрение для установления обстоятельств, которые уже давно установлены?

А. М.: — Эти обстоятельства не только установлены, но и никем не оспариваются. Весь вопрос в том, как интерпретировать эти самые обстоятельства, а точнее, как их интерпретировал кассационный суд, направляя дело на новое рассмотрение. Он намекнул нижестоящим судам о том, что если из путевых листов следует, что непосредственные перевозки осуществляло не само ООО «Б-АВТО-Б», то оно и не оказывало никаких услуг. Вот так незатейливо кассационный суд предлагает отказать ООО «Б-АВТО-Б» и его перевозчикам в оплате услуг, оказанных Министерству обороны.

АЖР: — Но разве это законно, ведь вы сами сказали, что Инжтехцентр и «Б-АВТО-Б» организовывали перевозки, а осуществляли их перевозчики на местах? Не заплатив «Б-АВТО-Б», фактически лишают оплаты и перевозчиков.

А. М.: — Совершенно верно! Но кассационный суд в составе судей Н. Ю. Дунаевой, Н. Н. Кольцова и В. В. Кобылянского решил, что в этом и заключается законность. Что законно, а что нет, решаем не мы с вами, а суд. И под такой постановкой вопроса о факте оказанных услуг подписалась уже судья первой судебной инстанции Н. В. Минаева, отказавшая в иске ООО «Б-АВТО-Б» именно по этому основанию, причем вопреки проведенной по делу судебной экспертизе, признавшей обоснованность исковых требований ООО «Б-АВТО-Б» в объеме всех 1,2 млрд руб.

АЖР: — И что намерены предпринять в этой ситуации перевозчики?

А. М.: — Надо сказать, что большинство перевозчиков уже не надеется на справедливое разрешение ситуации. Вначале они согласились на мировое соглашение, предполагающее выплату только половины причитающихся им денежных средств. Но даже это несправедливое мировое соглашение было отменено тем же Арбитражным судом Московского округа в составе судей Н. Ю. Дунаевой, Н. Н. Бочаровой и В. В. Кобылянского. Один из перевозчиков — ООО «ТрансАвто» — попытался взыскать долг за перевозки непосредственно с Инжтехцентра и с воинских частей, для которых осуществлялись перевозки. Во всех таких исках суды отказали, ведь договоры у перевозчиков заключены с «Б-АВТО-Б» и получить свои деньги за перевозки они могут только с «Б-АВТО-Б», а оно, соответственно, только с Инжтехцентра.

АЖР: — А теперь и эта возможность закрыта Арбитражным судом Московского округа?

А. М.: — Совершенно верно! Но у нас не прецедентное право, и тот же Десятый арбитражный апелляционный суд имеет полное право продолжать признавать факт оказанных услуг на основе подписанных сторонами актов, а не через указанную лукавую постановку вопроса со стороны кассационного суда. Кроме того, есть еще и Верховный Суд РФ, которому придется рано или поздно поставить последнюю точку в этом деле. Так что мы еще надеемся, что живем не в Зимбабве, а все-таки в цивилизованной стране с реально действующей системой правосудия. Кроме того, мы намерены начать бессрочное пикетирование Высшей квалификационной коллегии судей РФ с требованием прекращения судейских полномочий всех судей, вынесших заведомо неправосудные судебные акты в интересах чиновников из Минобороны, виновных в присвоении сердюковским Инжтехцентром денежных средств перевозчиков.

АЖР: — Желаем вам успеха! Со своей стороны Агентство журналистских расследований обещает следить за этим делом и дальше.

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