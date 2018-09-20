//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке дочки озадачило поклонников теледивы
- KISS объявили о завершении карьеры
- Кто из звезд ждет пополнение в семье?
- Монеточку не пустили снимать клип в Пушкинском музее
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Эксперты назвали самое смертоносное инфекционное заболевание в мире
20 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали самое смертоносное инфекционное заболевание в мире - это туберкулез. По данным ВОЗ, только в 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек и скончались от этого заболевания 1,6 миллиона человек.
В отчете по туберкулезу, опубликованному на сайте ВОЗ, говорится, что это заболевание все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Эксперты ВОЗ подчеркнули, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции. Эксперты призывают принять срочные меры для противодействия туберкулезу.
По данным ВОЗ, с 2000 года меры по борьбе с туберкулезом позволили предотвратить около 54 миллионов смертей от этого заболевания. Благодаря развитию медицины, заболевание на 44 % реже приводит к смертельному исходы среди ВИЧ-инфицированных людей (для них данное заболевание особенно опасно), и на 29 % реже среди остальных. Количество случаев, когда люди заражаются туберкулезом, в мире ежегодно сокращается на 2%, а в Европе — на 5%. Эксперты ВОЗ подчеркнули, что в России активно ведется борьба с туберкулезом и профилактика заболевания.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Подозреваемый в убийстве второй девушки в Петрозаводске мог уехать на такси
Медведев объявил: ближайшие шесть лет в экономике России будут непростыми
//Новости Гнездо.ру
//Армия
В Хорватии оценили масштабные изменения российской армии и объяснили их
//Общество
На трансплантацию органов согласен. Новая отметка в паспорте?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Турчак поблагодарил ЦИК за проверку нарушений на выборах в Приморье
//Общество
Хирург ответил на обвинения экс-супруги: "С претензиями - в суд"
//Политика
Пушков прокомментировал обещание Порошенко убрать из Крыма Черноморский флот
//Новости партнеров
//В мире
На Украине оружие похищено из военной части в Житомирской области
//Общество
Водитель скорой заплатит штраф 300 тысяч рублей за заезд на газон
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
Путин: все выиграют, если "женских историй успеха будет как можно больше"
//Политика
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
Переправа через Керченский пролив будет резервным вариантом перемещения
//Общество
В ДНР узнали из-за чего украинские солдаты разочаровались в войне с Донбассом
//Общество
На украинских окопах командир чуть не пристрелил националиста из-за обстрелов
//Наука
//Общество
В Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 677 "Кронштадт"
//В мире
//В мире
//В мире
Кто управляет мировой экономикой и готовит банковский концлагерь?
//Общество
Эксперт о запрете русских песен во Львове: «Скоро запретят смотреть на Луну»
//Общество
//В мире
Украина планирует разработать и закупить высокоточное ракетное вооружение
//Общество
//В мире
Британский городок не спал по ночам из-за жуткого детского пения