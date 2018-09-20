Эксперты назвали самое смертоносное инфекционное заболевание в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали самое смертоносное инфекционное заболевание в мире - это туберкулез. По данным ВОЗ, только в 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек и скончались от этого заболевания 1,6 миллиона человек. Учеными назван простой способ защиты от инсультов

В отчете по туберкулезу, опубликованному на сайте ВОЗ, говорится, что это заболевание все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции. Эксперты призывают принять срочные меры для противодействия туберкулезу.

По данным ВОЗ, с 2000 года меры по борьбе с туберкулезом позволили предотвратить около 54 миллионов смертей от этого заболевания. Благодаря развитию медицины, заболевание на 44 % реже приводит к смертельному исходы среди ВИЧ-инфицированных людей (для них данное заболевание особенно опасно), и на 29 % реже среди остальных. Количество случаев, когда люди заражаются туберкулезом, в мире ежегодно сокращается на 2%, а в Европе — на 5%. Эксперты ВОЗ подчеркнули, что в России активно ведется борьба с туберкулезом и профилактика заболевания.