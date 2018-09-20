Переправа через Керченский пролив будет резервным вариантом перемещения

С введением с 1 октября движения большегрузных автомобилей по Крымскому мосту необходимость в паромной переправе через Керченский пролив отпадает, но она будет резервным вариантом перемещения, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом «Аргументам недели – Керчь» рассказал глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

Мэр не исключил, что в перспективе, возможно, паромы будут востребованы туристами и станет модно начинать свой отдых в Крыму с экзотического часового путешествия на пароме через пролив.

«Мне этот вариант кажется интересным. Когда погода позволяет, находиться на верхней палубе, видеть, как дельфины вокруг плавают – это прекрасное начала отдыха в Крыму», – сказал он.

БОРОЗДИН не исключил возможности и в будущем сохранения услуги бронирования мест на паром. И если этот вид транспорта будет востребован, то бизнесмены, конечно, продлят жизнь этой услуги, которая станет чисто туристической.