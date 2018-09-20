В ДНР узнали из-за чего украинские солдаты разочаровались в войне с Донбассом

Война нужна только олигархам — такое мнение укоренилось в солдатской среде Вооруженных сил Украины. Окопная война уже стала причиной для массового дезертирства украинских солдат. С оружием в руках, либо без него, они бегут с позиций.

Причиной побегов стала усталость от позиционной войны. Бесконечное сидение в окопах плохо сказывается на психологическом состоянии военнослужащих.

«Украинские солдаты в окопах устали от войны. При этом, в украинских окопах все чаще звучат слова, что эта война нужна только олигархам», — заявил официальный представитель оперативного командования ДНР.

Из-за накопившейся усталости и разочарования с начала месяца уже зафиксировано несколько случаев дезертирства украинских военнослужащих. По данным разведки ДНР за это время из 36 бригады морской пехоты ВСУ сбежало 16 морпехов, из 128 горно-штурмовой бригады — 10 человек. Пьедестал почета лидеров подразделений дезертиров замыкает 58 бригада ВСУ. Оттуда с начала месяца сбежало восемь военнослужащих.



