В ДНР узнали из-за чего украинские солдаты разочаровались в войне с Донбассом
20 сентября 2018, 15:13 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Война нужна только олигархам — такое мнение укоренилось в солдатской среде Вооруженных сил Украины. Окопная война уже стала причиной для массового дезертирства украинских солдат. С оружием в руках, либо без него, они бегут с позиций.
Причиной побегов стала усталость от позиционной войны. Бесконечное сидение в окопах плохо сказывается на психологическом состоянии военнослужащих.
«Украинские солдаты в окопах устали от войны. При этом, в украинских окопах все чаще звучат слова, что эта война нужна только олигархам», — заявил официальный представитель оперативного командования ДНР.
Из-за накопившейся усталости и разочарования с начала месяца уже зафиксировано несколько случаев дезертирства украинских военнослужащих. По данным разведки ДНР за это время из 36 бригады морской пехоты ВСУ сбежало 16 морпехов, из 128 горно-штурмовой бригады — 10 человек. Пьедестал почета лидеров подразделений дезертиров замыкает 58 бригада ВСУ. Оттуда с начала месяца сбежало восемь военнослужащих.
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