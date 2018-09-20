На украинских окопах командир чуть не пристрелил националиста из-за обстрелов

Неуставные взаимоотношения чуть не привели к гибели одного из боевиков украинской армии. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР.



Чрезвычайная для официального Киева ситуация произошла на одном из взводных опорных пунктов. Националист с западной Украины начал провоцировать армию Донецкой народной республики и принялся обстреливать территорию ДНР. На этой почве у него возник конфликт с командиром взвода, на удивление, который был против провокаций и запретил своим бойцам стрелять.

Конфликт перерос в ругань со сторонниками националиста. Началась драка. В результате потасовки взводный схватился за оружие и выстрелил. Все закончилось ранением в область поясницы выходца с западной части Украины.