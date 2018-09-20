Владимир Путин рассказал об отношении к женщинам в России

«В России особое отношение к женщинам – трогательное, душевное и искреннее», - заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на открытии Евразийского женского форума.

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся это сказать, - особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», - сказал Владимир Путин в своем выступлении.

Евразийский женский форум официально открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня же в Таврическом дворце пройдет пленарное заседание форума на тему «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». В работе форума принимают участие около двух тысяч делегатов их 117 стран мира, сообщает РИА Новости.