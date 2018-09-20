112 видов птиц насчитали в Байкало-Ленском заповеднике за лето

По итогам в Байкало-Ленском заповеднике этом году было зарегистрировано 112 видов птиц, включая девять краснокнижных – это орлан-белохвост, беркут, сапсан, балобан, скопа, черный аист, филин, большой кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», комплексные учеты птиц, а также специальные учеты водоплавающих и куриных птиц проводятся в Байкало-Ленском заповеднике ежегодно. Об этом пишет Телеинформ.

– В ходе работ были зарегистрированы редкие виды для заповедника, такие как клинтух, чернозобая гагара, красношейная поганка. Два первых вида на территории заповедника гнездятся крайне редко, а численность поганки в последние два года резко растет: на озере в районе мыса Большой Солонцовыйотмечено более 60 особей, – объяснил эксперт.