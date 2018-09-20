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В Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 677 "Кронштадт"
20 сентября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677. Строительство этой субмарины заняло 13 лет.
Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 была заложена в 2005 году, а спущена на воду только сегодня. Корабль пережил остановку строительства, связанную с остановкой финансирования, и поэтому состоявшийся сегодня спуск на воду этой субмарины имеет особое значение. Есть в затянувшемся строительстве и положительный момент – оно позволило учесть опыт эксплуатации флагманской субмарины проекта 677 «Санкт-Петербург», которая в настоящее время завершается на Северном флоте, рассказал генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на торжественной церемонии спуска корабля на воду.
Разработчики проекта 677 добавили, что в подводной лодке «Кронштадт» реализовано все, что можно было сделать самого современного. Традиционную бутылку шампанского разбила глава Кронштадта Наталья Чашина, сообщает РИА Новости.
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