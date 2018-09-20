Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, также известный как Хирург, ответил на обвинения бывшей жены о неуплате алиментов. По его словам, у него нет ни малолетних детей, ни задолженностей. "Я-уборщица, дочерям нечего есть, а он бегает от алиментов", плачет жена Хирурга

Ранее АН сообщали, что экс-супруга байкера, брак с которой являлся гражданским, Наталья Лебедева пожаловалась журналистам на якобы уклонение Хирурга от выплаты алиментов на содержание двух общих дочерей.

«У меня много детей, в том числе и усыновленных, пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне. Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было», - пояснил байкер КП.

По словам Хирурга, работал он как биоробот, всегда помогал своим отпрыскам как делами, так и деньгами. Александр также уточнил, что расписок ни с кого не спрашивал. И добавил, что если теперь у кого-то имеются претензии, он готов на разбирательство в судебном порядке.

Ближайшее окружение лидера всероссийского мотоклуба отмечает, что Хирург изначально не планировал как-либо комментировать историю с Лебедевой. Доверия к женщине никто из «волков» не испытывает.

Много кривотолков заявление бывшей модели вызвало и в Интернете. Пользователи отмечали, что уж больно много у дамы фотографий на страницах соцсетей, где она позирует в дорогих нарядах на фоне роскошных интерьеров.

Снимки никак не вяжутся с образом голодающей матери. Впрочем, на сегодняшний день большинство контента уже удалено. В связи с чем многие сделали вывод, что отнюдь не нищета толкнула Наталью на столь громкие заявления.