Пленум ВС РФ разъяснил судьям, как рассматривать дела об экстремизме в интернете

Пленум Верховного суда России принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Информацию, опубликованную в сети, предлагается рассматривать в контексте ее содержания и личности автора публикации.

Вопрос о том, является ли размещенная в интернете публикация экстремистской, относится исключительно в компетенции судьи, напомнил Верховный суд. Поэтому судьям рекомендуется не доверять слепо мнениям экспертов, а принимать решение самостоятельно, оценивая контекст опубликованной информации, личность автора и общее содержание его страниц в соцсетях.

«Гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова могут быть ограничены только в исключительных случаях. Экстремизм как раз относится к таким случаям», - говорится в постановлении Пленума Верховного суда.

Пленум ВС РФ не является законодательным органом, это собрание всех судей Верховного суда. Он не принимает новых законов, но выступает с разъяснениями, как судьям существующие законы. Принятое сегодня постановление Пленума ВС РФ получило поддержку Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, сообщает РИА Новости.