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Из-за войны на Донбассе расплодилось зверье
20 сентября 2018, 11:53 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Количество диких животных за четыре года войны на Донбассе существенно увеличилось. Увеличение живности начали замечать еще в пятнадцатом году. На дороги все чаще начали выбегать куропатки, а в окрестностях сел расплодились лисы.
Причиной увеличения популяции лесных животных отсутствие охотников. По лесам теперь бродить опасно. Люди боятся туда ходить, там может быть заминировано.
Судя по сообщениям украинских СМИ, на подконтрольной Украине территориях тоже отмечается увеличение количества лесных зверей. Они сообщают об угрозе нашествия волков в селах под Мариуполем. Местные жители утверждают, что эти хищники расплодились там в больших количествах. К слову в ДНР и ЛНР в лесах пока было замечено увеличение поголовья зайцев, кабанов, куропаток и косуль.
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