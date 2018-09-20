Актриса рассказала о нелепой форме гениталий Трампа

Сами того не желая, жители всего мира узнали о том, как выглядит детородный орган американского президента. Все благодаря стараниям актрисы пикантного жанра Сторми Дэниелс.

Похоже, воспоминаний о Дональде у порнозвезды немало – хватило на целую книгу! В продаже сего творения пока нет, но в прессу уже просочились отрывки с любопытными подробностями.

Как сообщает сайт газеты «Спид-инфо», в своих мемуарах Сторми Дэниелс детально описывает строение пениса Трампа. У него очень большая головка, из-за чего член напоминает огромную поганку. Девушка сравнивает орган с человекоподобным мухомором Тоадом – героем японских видеоигр «Марио». Также она рассказала, что на лобке у Трампа заросли, как у йети, что вызывало лишь отвращение.

Тем временем Трамп отрицает связь с актрисой фильмов для взрослых. Еще бы, кому понравится, когда женщина говорит, что интим с тобой был так себе, а уж Сторми Дэниелс есть, с чем сравнить!