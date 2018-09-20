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Украинская армия может напасть на ДНР сразу после Минска
20 сентября 2018, 11:41 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Попытку прорыва ВСУ через линию фронта на Донбассе ждут со дня на день. Официальный Киев сосредоточил крупную группировку сил на границе линии соприкосновения. Об этом корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР, которые зафиксировали прибытие техники в зону конфликта.
Прорыв ожидали еще 14 сентября. Дату масштабной наступательной операции украинских вооруженных сил анонсировало военное ведомство ДНР с пояснением, что планы официального Киева на Донбассе известны. По-видимому, это и сорвало украинскую операцию.
Позднее оперативное командование ДНР сообщило, что угроза наступления украинской армии сохраняется. Оно просто перенесено. Сроки еще не назывались. Они не известны.
Планы украинской стороны могли поменяться из-за Минских переговоров. Встреча контактной группы проходила вчера. Теперь на фронтах ждут наступления с украинской стороны. Оно начнется с массированного обстрела прифронтовых населенных пунктов, в первую очередь Донецка. Вооруженные силы Украины планируют использовать в том числе и запрещенную соглашениями крупнокалиберную артиллерию.
В середине сентября ждали наступления на юге республики. ВСУ обстреливали его практически ежедневно. После 14 сентября украинская армия неожиданно сосредоточила огневое давление севернее прежнего направления. В сводках опять появились районы аэропорта. Именно в этом районе сейчас и сосредоточена крупная группировка украинской военной техники.
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