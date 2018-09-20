Коллекторы не против профессиональной чистки

Минфин подготовил законопроект, согласно которому долги россиян скоро будут передавать только профессиональным кредиторам и коллекторам. Идею поддержали в Центробанке. В Госдуме сообщили, что законопроект будет принят до конца года.

Бывший заместитель министра финансов РФ, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Алексей Саватюгин объяснил, какие детали необходимо учитывать. Об этом сообщает НСН.

«Проблема для России актуальная, иначе этот законопроект не появился бы. Нас и так уже стало гораздо меньше, чем три года назад. С 2017 года работает закон о правах граждан при взыскании задолженностей. Но проблема есть и ее надо как-то регулировать. В целом идея такого закона поддерживается нами, как участниками финансового рынка. Обычно в деталях кроются различные нюансы, надо посмотреть, как будет проводиться применение этого закона, потому что сейчас у нас профессиональные кредиторы – банки и финансовые организации - регулируются Банком России, а профессиональные взыскатели или коллекторы – Минюстом и Службой судебных приставов. Кто будет реализовывать закон, кто будет применять меры наказания для тех, кто его нарушит – еще непонятно», - рассказал он.