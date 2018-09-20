На трансплантацию органов согласен. Новая отметка в паспорте?

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что в паспортах россиян может появиться отметка о согласии на трансплантацию органов в случае смерти. Вопрос об этом прорабатывается в соответствующих инстанциях и уже в осеннюю сессию может быть рассмотрен депутатами Госдумы.



Посмертное донорство органов пока чётко не регулируется в российском законодательстве и задерживает развитие трансплантологии и спасение человеческих жизней. При этом существует чёрный рынок органов с вытекающими криминальными последствиями.



Механизмы регулирования добровольного посмертного донорства будут прописаны не только законами, но и подзаконными актами, чтобы предусмотреть как можно больше нюансов и исключить возможные спекуляции. Предполагается также, что помимо самого человека решение о донорстве его органов в течение первых часов после смерти могут принять его близкие родственники.



В настоящее время действует презумпция согласия, если человек не выразил запрета на использование его органов после смерти. В 2017 году в России было произведено 1900 медицинских операций по трансплантации органов.



