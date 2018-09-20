В день переговоров в Минске ВСУ в 2 раза увеличили плотность обстрела Донбасса

В среду по Донецкой народной республике украинская армия выпустила 356 боеприпасов.

Во вторник их было в два раза меньше. Позавчера украинская армия отстреляла по ДНР только 151 боеприпас. Это был день накануне встречи контактной группы в Минске. Они были назначены на 19 сентября. Это было вчера.

В день Минских переговоров украинская армия обстреляла Горловку, Донецк, Новоазовский район. В результате обстрелов в Коминтерново был поврежден жилой дом. Один из боеприпасов попал в крышу.