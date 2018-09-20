Анатолий Литовченко предложил варианты улучшения жизни еманжелинцев

В единственный поселок Красноселка, где живут порядка 300 жителей, подвели газ. Кроме того, сюда пустят маршрутки и, возможно, откроют пункт медпомощи. В проблемах жителей разбирался депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Парламентарий рассказал, что только в этом году глава региона Борис Дубровский направил на газификацию населенных пунктов Южного Урала порядка 700 миллионов рублей. На 14 из них был построен газопровод к станции Красноселка длиной более 4.5 километров. Газ жителям подключат после окончательной разводки по домам - это уже в начале следующего года.

- Борис Дубровский помог осуществить мечту трехсот жителей станции, - уточнил депутат Госдумы. - Они обратились за помощью – и дело сдвинулось.

Средства поступили по программе «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Также глава Красногорского городского поселения Дамир Карамов рассказал, что в село не ходит муниципальный транспорт - далеко и невыгодно. Парламентарий предложил сразу несколько вариантов решения проблемы, но добавил, что каждый нужно просчитать.

- Нужны дотации, налоговые льготы, чтобы система перевозок работала, - пояснил Анатолий Литовченко. – Раньше говорили, чтобы выжить в деревне, нужна была корова, а сейчас – машина.

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность открыть здесь пункт фельдшерско-акушерской помощи.