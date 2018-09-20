Турчак поблагодарил ЦИК за проверку нарушений на выборах в Приморье

Как сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, партия потребовала срочно и максимально компетентно проверить все обращения по нарушениям на выборах главы Приморского края.

«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны», - сказал он. Турчак отметил, что для «Единой России» крайне важны чистота и легитимность выборов.

Секретарь генсовета также напомнил, что ставший для партии успешным в большинстве регионов единый день голосования прошел с минимальным количеством жалоб. «Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», – подчеркнул он.