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Турчак поблагодарил ЦИК за проверку нарушений на выборах в Приморье
20 сентября 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, партия потребовала срочно и максимально компетентно проверить все обращения по нарушениям на выборах главы Приморского края.
«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны», - сказал он. Турчак отметил, что для «Единой России» крайне важны чистота и легитимность выборов.
Секретарь генсовета также напомнил, что ставший для партии успешным в большинстве регионов единый день голосования прошел с минимальным количеством жалоб. «Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», – подчеркнул он.
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