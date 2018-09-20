У Тормунда из «Игры престолов» нашелся двойник в Ирландии

Одним из самых колоритных персонажей эпического сериала «Игра престолов», бесспорно, является Тормунд Великанья смерть. Сыгравший его норвежский актер Кристофер Хивью недавно встретил своего двойника.

Ирония ситуации заключается в том, что норвежец Кристофер Хивью, который сейчас снимается в сериале «Близнец», умудрился встретить своего собственного «близнеца», которым оказался ирландец Ал Мэнни. Мужчины похожи, как две капли воды.

Ирландец Ал Мэнни и норвежец Кристофер Хивью не имеют абсолютно никаких родственных связей, но при этом похожи до такой степени, что ирландца часто останавливают на улице с просьбой сфотографироваться. По словам Мэнни, люди очень удивляются, когда узнают, что это вовсе не он сыграл Тормунда Великанью смерть в «Игре престолов».

Судя по фото в инстаграме Кристофера Хивью, он и рыжий ирландец Ал Мэнни подружились. Все-таки не каждый день встретишь человека с такой же фактурной внешностью, пишет «Телепрограмма».