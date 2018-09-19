В Подмосковье была задержана партия лекарств для животных из Болгарии

Как сообщает пресс-служба ведомства, Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Автологистика» в Солнечногорском районе задержало оформление лекарственных средств ветеринарного применения и кормовых добавок для животных. Они были доставлены из Болгарии.

Вес груза составил 15,2 тонны, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Специалисты во время проверки не обнаружили учетную запись в электронной автоматизированной системе «Меркурий» (АС «Меркурий»), а также в документах на транспортировку товара.