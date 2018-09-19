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В Подмосковье была задержана партия лекарств для животных из Болгарии
19 сентября 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба ведомства, Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Автологистика» в Солнечногорском районе задержало оформление лекарственных средств ветеринарного применения и кормовых добавок для животных. Они были доставлены из Болгарии.
Вес груза составил 15,2 тонны, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Специалисты во время проверки не обнаружили учетную запись в электронной автоматизированной системе «Меркурий» (АС «Меркурий»), а также в документах на транспортировку товара.
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