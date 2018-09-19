СПЧ предложил узаконить отправку заключенных в колонии сразу после приговора

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил узаконить отправку в колонии осужденных, в отношении которых обвинительный приговор не вступил в силу.

В СИЗО содержатся примерно 25% людей, которым вынесен приговор судом первой инстанции, «хотя они могли бы в это время находиться в колонии», отметил Федотов.

Адвокаты считают, что такая практика нарушает права человека. При этом в ФСИН утверждают, что ведомство поступает таким образом из-за того, что некоторые изоляторы переполнены и их необходимо разгружать. ФСИН отправляет в колонии людей, ожидающих нового судебного вердикта, «не от хорошей жизни», но «содержать людей в переполненных камерах тоже нехорошо».