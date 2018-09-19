Как будут отдыхать россияне в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Объясняется перенос тем, что эти дни в 2019 году совпадают с праздничными.

Проектом предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме этого, предполагается, что выходной день с субботы 23 февраля будет перемещен на пятницу 10 мая.

Так, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае выходными будут с 1 по 5 число и с 9 по 12, в июне - 12 число, в ноябре - 2, 3 и 4 ноября.