Сыну Натальи Штурм стало плохо на судебном заседании по опеке

Сыну Натальи Штурм Арсению стало плохо на судебном заседании. Как рассказала певица, накануне слушания с 14-летним мальчиком встретились три чиновницы из органов опеки и устроили настоящий допрос в стиле «НКВД».

Женщины настолько грозно общались с подростком, что все происходящее сильно его напугало. Они заставляли Арсения писать заявление под диктовку и давили на него. Стресс, который сын Штурм пережил накануне, сказался во время судебного заседания Арсений почувствовал себя плохо, побледнел и начал жаловаться на боли в животе.

Судья решил перенести заседание и дать родителям еще одну возможность решить все споры мирным путем. Несмотря на свое состояние, ребенок сказал, что любит обоих родителей и просто не представляет, как нужно выбирать, с кем ему жить. «Мы готовимся к мирному урегулированию ситуации. Суд перенесён на 3 октября», - сообщила Наталья в своем Instagram.

Подписчики понимают, что раз дело дошло до суда, то значит договориться бывшим супругам никак не удается, но все предлагают все же попытаться еще раз начать диалог, хотя бы ради здоровья общего сына. «Ребёнку лучше в спокойном мире родителей! Не важно с кем больше, а с кем меньше он живет! Мальчик не пойдёт против отца, даже если маму любит больше! У ребёнка всегда будет присутствовать страх, что отец от него отвернётся. Одно не понятно и очень печально. Начало учебного года, а у ребёнка уже стрессы! Это не детская шалость, это суды! Зачем ему это в его возрасте видеть! Психику ломать?! А дальше что?», «Это ваше семейное дело. Решите тихо между собой в частном порядке, откуда у вас привычка полоскать свое белье прилюдно? - вопрошают подписчики.