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Жена капитана "Спартака" об изменах, разводе и скандальном видео с проституткой
19 сентября 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Личная жизнь известных спортсменов всегда была под пристальным вниманием их поклонников. Однако полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в глазах фанатов всегда выглядел примерным семьянином и любящим отцом двоих дочек. Со своей женой Дарьей он знаком с юношеских лет и за 8 лет брака ни одного скандала. До сегодняшнего дня.
В Сети появилось видео, на котором жена футболиста обвиняет его в измене. На опубликованном видео женщина пытается ворваться в баню, где отдыхает известный футболист, однако спортсмен не пускает ее. "Вот он в бане и проститутка его", - выкрикивает Дарья. О многочисленных изменах своего неблаговерного девушка знала давно, но какое-т о время мирилась с ними ради детей и надеялась, что супруг одумается.
«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно», — поделилась Дарья с изданием «СтарХит».
Девушка рассказала, что ролик снят еще в августе, но она не знает, каким образом он именно сейчас попал Сеть. Кстати, адвокаты Дениса Глушакова заверяют, что дама с которой футболист весело проводил время в сауне является лишь его хорошей школьной подругой. .«Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса — давно не секрет ни для кого в команде. У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», — продолжает Дарья.
Ранее представители Глушакова отмечали, что спортсмен и его супруга уже полгода не живут вместе. Более того, они уверяют, что истинной причиной разрыва стала измена жены.
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