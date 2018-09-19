В Сергиевом Посаде дерево упало на припаркованные машины

Во время опиловки тополя во дворе на улице Центральной в Сергиевом Посаде дерево неожиданно приземлилось на припаркованные машины.

Как рассказали в администрации муниципалитета, бригада рабочих делала опил аварийных деревьев в районе улицы Центральной. Дело оставалось за малым – свалить тополь. Когда рабочие сделали несколько надпилов, неожиданно поднялся сильный ветер, в результате которого дерево упало на припаркованные во дворе машины и повредило козырек подъезда. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

«Козырек подъезда восстановит подрядчик, с владельцами машин исполнитель работ также связался, им все будет компенсировано», – рассказал эксперт.