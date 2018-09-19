В Солнечногорске тринадцать хулиганов угрожали бизнесмену на парковке

Как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России, тринадцать хулиганов, которые угрожали бизнесмену расправой, были задержаны в Солнечногорске.

Происшествие было зафиксировано на парковке торгового центра в поселке Ржавки, передает сайт Подмосковье сегодня. Хулиганы угрожали предпринимателю оружием и препятствовали транспортировке грузов.

На двенадцать человек завели административные дела о мелком хулиганстве, а на тринадцатого злоумышленника – уголовные дела за незаконное хранение оружия и хулиганстве. Мужчина был арестован.