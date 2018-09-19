Россия поможет Китаю живыми лягушками

Российская Федерация планирует экспортировать живых лягушек со своей территории в Китай. Проект ветеринарного сертификата уже подготовлен. Об этом сообщается в материалах Россельхознадзора.

Земноводных станут отправлять на чужбину в пищевых целях: "Живые лягушки признаны пригодными для употребления в пищу людям", - говорится в материалах ведомства.

На основании требований КНР уже разработан проект специального ветеринарного сертификата "на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из России".

Экспортом лягушек займутся предприятия, утвержденные Главным государственным таможенным управлением КНР. Отметим, китайцы употребляют лягушек не только в пищу, но используют и для медицинских целей.