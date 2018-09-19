Подписано трехстороннее соглашение об обеспечении трудовых прав москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина подписали трехстороннее соглашение о социально-трудовых отношениях сроком до 2021 г. Церемония подписания прошла в Белом зале столичной мэрии.



«Мы сегодня подписываем новое трехстороннее соглашение на 2019-2021 гг. Напомню, что предыдущее соглашение подписывалось в 2015 г., когда ситуация с экономикой была сложная: был как раз период разгара санкций и достаточно серьезной турбулентности на рынках труда. Тем не менее, во многом благодаря и этому соглашению мы достойно прошли очередные испытания. Наша промышленность за этот период времени не только не стала слабее, а наоборот она развивала свой экономический и экспортный потенциал, который значительно вырос за эти годы», - сказал С.Собянин.



Мэр добавил, что за прошедший период удалось снизить уровень безработицы в Москве, который в настоящее время находится, по его словам, на своем историческом минимуме. Он также рассказал, что увеличился объем инвестиций в экономику столицы и достиг 2 трлн руб.



Сергей Собянин отметил, что были созданы новые высокотехнологичные рабочие места для горожан с достойной заработной платой.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, Московское трехстороннее соглашение заключается с 1993 г. Подписанный сегодня документ стал 23 по счету.

Соглашением предусматривается снижение уровня безработицы, который не должен превышать 0,7% от экономически активного населения. В действующем соглашении - 1%. Стороны приняли обязательства по приоритетному трудоустройству москвичей, проведению согласованной политики в области привлечения и использования иностранной рабочей силы. Документом сохраняется механизм установления минимальной заработной платы, меры социальной поддержки, выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.



Стороны будут поддерживать реализацию социальных программ профсоюзов и объединений работодателей. Из бюджета на данные цели предусмотрено выделить ежегодно шесть целевых субсидий в размере 366 млн руб.



Также в рамках соглашения особое внимание уделяется развитию действующих и созданию новых технопарков, технополисов, внедрению проектного подхода, инновационных технологий и цифровизации, снижению импортозависимости и развитию экспортного потенциала. Кроме того предусмотрено внедрение новых технологий, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве.



