В Подольске нашли труп женщины двухнедельной давности

В Подольске обнаружили тело женщины, которая умерла две недели назад, сообщили в областном ГСУ СКР. Тело нашли в кустах около дома.

Труп женщины без внешних признаков насильственной смерти нашли у дома на Полевой улице, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

СК в настоящее время проводит тщательную проверку.