Ветераны ВОВ получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Единовременную выплату получат более 11 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны к 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Помощь получат 11 348 ветеранов: участники обороны Москвы, инвалиды и участники войны 1941-1945 гг.

Также специальную надбавку получат почетные доноры СССР за сдачу крови в военные годы. Для оформления выплат необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.

Размер выплаты составит десять тысяч рублей - точно так же, как и в 2016-2017 годах. Напомним, это в два раза больше размера аналогичной выплаты в 2015 году.