Ветераны ВОВ получат выплаты к годовщине битвы под Москвой
19 сентября 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Единовременную выплату получат более 11 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны к 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Помощь получат 11 348 ветеранов: участники обороны Москвы, инвалиды и участники войны 1941-1945 гг.
Также специальную надбавку получат почетные доноры СССР за сдачу крови в военные годы. Для оформления выплат необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.
Размер выплаты составит десять тысяч рублей - точно так же, как и в 2016-2017 годах. Напомним, это в два раза больше размера аналогичной выплаты в 2015 году.
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