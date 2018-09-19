В Госдуму внесен проект о реновации по всей России

Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов и председатель думского комитета по жилищной политике, Галина Хованская внесли законопроект о распространении реновации по всей территории РФ. Главе комитета Госдумы, голосовавшей против сноса пятиэтажек, поступают угрозы

Как полагают в Госдуме, реновация позволит наиболее эффективно решить проблему обновления жилищного фонда. В документе сказано, что "органам государственной власти субъектов РФ предоставляется право создать фонд содействия реновации жилищного фонда для реализации соответствующей программы". Законопроект о реновации в регионах зарегистрирован и направлен на рассмотрение спикера Госдумы.