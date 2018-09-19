В Госдуму внесен проект о реновации по всей России
19 сентября 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов и председатель думского комитета по жилищной политике, Галина Хованская внесли законопроект о распространении реновации по всей территории РФ.
Как полагают в Госдуме, реновация позволит наиболее эффективно решить проблему обновления жилищного фонда. В документе сказано, что "органам государственной власти субъектов РФ предоставляется право создать фонд содействия реновации жилищного фонда для реализации соответствующей программы". Законопроект о реновации в регионах зарегистрирован и направлен на рассмотрение спикера Госдумы.
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