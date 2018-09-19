У четырех людей, которым пересадили органы от здорового донора, нашли рак

Международная группа ученых из Германии и Нидерландов опубликовала работу, в которой описан уникальный случай: у четырех пациентов, которым пересадили органы от здорового донора, обнаружили злокачественное новообразование молочной железы.

Это первый случай в истории медицины, когда люди, которые получили органы от одного донора, заболели одинаковыми заболеваниями. Врачи полагают, что это практически невозможно, так как перед трансплантацией все органы проходят тщательную лабораторную проверку, пишет Ридус.

Пересаженные органы взяли у 53-летней женщине, которая умерла от инсульта в 2007 году. Никаких опасных заболеваний у нее не было.