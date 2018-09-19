Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков угодил в грандиозный скандал. В Сети появилось видео, на котором футболист в сауне развлекается с проституткой. По крайней мере в ролике об этом говорит его жена.

На опубликованном видео женщина пытается ворваться в баню, где отдыхает известный футболист, однако спортсмен не пускает ее. "Вот он в бане и проститутка его", - кричит отчаявшаяся женщина, используя ненормативную лексику. В том, что ролик не постановка, уверены все поклонники футболиста, вот только снят он был уже полгода назад. Именно тогда из Instagram-аккаунта звезды исчезли все совместные видео семейной пары. Да и сам Денис на видео не опровергал фактов измены и не пытался доказать обратное, а лишь старался не пустить внутрь жену.

Как пишет телеграм-канал "Ненобель", супруга Глушакова наняла детективное агенство, чтобы проследить за своим мужем, когда дело уже близилось к разводу. Что в целом, очень похоже на правду. Но зачем понадобилось сливать в Сеть скандальное видео именно сейчас и как это связано с тем, что Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко были исключены из состава команды за то, что поддержали лайками жесткую критику тренера Массиомо Карреры?

Этим вопросом задаются многие поклонники капитана красно-белых. По предположению фанатов, кто-то ведет целенаправленную кампанию против капитана "Спартака", цель которой заставить его покинуть клуб. И у этого «кто-то» неплохо получается.