Памфилова считает, что от чиновников, вмешивающихся в выборы, надо избавляться

Необходимо выявлять и избавляться от чиновников, которые применяют административный ресурс на выборах. Об этом заявила сегодня председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Как сообщила Памфилова в эфире телеканала "Россия 1", такие чиновники в течение года решают свои вопросы, делами населения не занимаются, ездят по заграницам. А потом начинаются выборы - "они вспоминают: ага, надо-то голоса собрать в свою пользу".

От таких чиновников, которые " привыкли на админресурсе выезжать, давят людей - вот от таких надо избавляться", — добавила Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

Сегодня ЦИК РФ утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье. Причиной стала утрата протоколов на более чем 10 избирательных участках.

Элла Памфилова после заседания по ситуации с выборами в Приморском крае расплакалась. Об этом сообщает РБК. Как она рассказала, было очень обидно, ведь была перечеркнута большая работа. Памфилова назвала это "ударом под дых". Она предупредила, что "очень большая ответственность будет", она не позволит вот так просто перечеркнуть работу большого количества людей.