На Байкале изъяли больше 600 килограммов незаконно добытого омуля

В Иркутской области и Бурятии начиная с 1 августа изъяли более 600 кг незаконно добытого омуля. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Всего за это время было проверено 90 оперативных рейдов, в результате чего было выявлено 106 нарушений законодательства о рыболовстве, передает Телеинформ.

Было наложено штрафов на сумму 140 тысяч рублей, предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба на сумму 128 тысяч рублей. Также изъяли 28 единиц водного транспорта, 13 единиц лодочных моторов, 110 единиц сетных орудий лова общей длиной 6,8 тысяч метров.